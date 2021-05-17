國內疫情升溫，財經部會除了緊盯疫情對於股匯市影響、盤點產業需求以適時規劃紓困措施，內部也加強防疫，央行、國發會、財政部、金管會等財經部會均啟動異地辦公，並陸續暫停實體記者會，改採線上方式進行。

COVID-19疫情升溫，台灣新增本土病例連日破百人，中央流行疫情指揮中心宣布台北市與新北市至5月28日升至第三級疫情警戒，外出全程戴口罩。

政府部會也因應疫情，做出上班型態調整，財政部即日起啟動異地辦公，本部1/3人力分流至一旁的財政人員訓練所上班；首長部分，財政部長蘇建榮、常務次長李慶華維持於本部辦公，政務次長暨國安基金執行秘書阮清華及另名政務次長莊翠雲則改至財政人員訓練所。

其餘包含各地國稅局、分局，以及負責報稅系統維運的財政資訊中心等所轄單位，一樣採取異地辦公，要求室內全面戴口罩，儘量維持社交距離，洽公者進入辦公大樓須配合實聯制。

金管會本會與轄下銀行、保險、證期與檢查四局均已啟動居家與異地分流辦公，今天上午並由金管會副主委邱淑貞主持疫調相關會議，盡量防堵疫情擴散至財經部會可能性。

此外，自11日起全國提升為二級警戒，金管會已超前部署演練視訊記者會應變措施，隨連日疫情驟升，雙北升級三級警戒，金管會決議正式啟動視訊記者會嚴防疫情，降低部會與記者群聚感染風險。

國發會彈性擴大上下班時間、居家辦公、異地辦公等三軌並行，分散人流；中央銀行同樣即日起啟動異地辦公。

國發會今天下午原定召開第87次委員會議及會後記者會，也宣布因疫情關係取消；中央銀行更將實體記者會全數改為電話會議進行，以減少群聚，落實防疫。

科技部表示，今天已經啟動上班時間分流機制，明天開始1/2員工居家辦公。

國家實驗研究院表示，國研院本部、國家地震工程研究中心、科技政策研究與資訊中心、國家實驗動物中心，今天開始1/2員工居家辦公；另外雙北以外中心的員工，如果居住地點在雙北，也會透過居家辦公方式進行。

國研院表示，會議與教育訓練今天開始全部採線上方式進行，上班時間也採分流機制，相關防疫措施為期2週到5月28日止，屆時再看是否延長實施。（編輯：楊蘭軒）1100517

(中央社)