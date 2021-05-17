江俊翰日前帶狗女兒愛美麗上鳳凰直播《大手牽小手》。（民視提供）

江俊翰在《多情城市》角色已經殺青。（民視提供）

藝人江俊翰在民視八點檔《多情城市》拍完殺青戲後，最想帶毛女兒「愛美麗」到處旅行走走，不過面對現在疫情嚴峻、防疫升級，江俊翰表示對台灣防疫有信心，現階段他就是好好跟「愛美麗」待在家，彌補之前沒在家陪伴的時光。他笑說「宅在家」除了保護自己也是保護其他人，相信等到疫情回穩，到時候要去哪裡玩就可以好好的安排。

他表示，因為前陣子拍戲太忙碌，愛美麗就自己在家，讓他非常心疼，加上現在天氣炎熱，原本想帶愛美麗往清涼的地方跑，像是去爬山或去住寵物友善旅館，但目前也都先取消。他說雖然自己很愛曬太陽、愛往海邊跑，但因為愛美麗是薩摩耶犬，非常怕熱，身為爸爸的他，當然就要配合女兒，他自稱現在是「有女萬事足」，凡是都以狗女兒為優先考量。

揮別了《多情城市》中「吳志誠」角色，江俊翰感性地說非常幸運地完成了一個「不可能的任務」，對於醫院院長這個角色，他也全心全力投入，尤其夾在尤佩瑛跟周曉安以及姊姊中的掙扎，在劇中感受到滿滿的「情緒勒索」，角色的壓抑，讓他入戲太深一度不快樂。他理解編劇「賜死」「吳志誠」的原因，但提醒觀眾繼續鎖定，才能發現這個「驚喜」。

江俊翰說自己「領便當」的那一集，收到海量的簡訊跟私訊，尤其身邊友人還有忠實觀眾，都哭倒在電視機前，看到許多大家的留言，他也非常激動，因為自己也被「吳志誠」感動到，謝謝公司以及觀眾對他的信賴。

(中時 )