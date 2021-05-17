模特兒出身的港星樂宜(前藝名洛兒)，外型甜美還擁有C級好身材，在社群擁高人氣，被港媒封為新一代宅男女神，近日她透露本來要去馬場觀賽，卻因穿著「太性感」被拒絕入場，讓她哭笑不得。

樂宜近日穿著半截式小可愛，下半身搭黑色熱褲，外面套上西裝外套去馬場觀看賽事，沒想到要入場前，卻遭警衛以「太性感」為由拒絕放行，讓她略為尷尬，並附上哭笑不得的表情符號。

樂宜穿著性感去馬場。(圖／翻攝自IG)

其實，香港馬場對民眾穿著有嚴格的規定，網站上標明不能穿背心、短褲、牛仔褲等服飾，雖然她有搭外套，但仍不符合規定，不過她的火辣穿著，仍吸引不少網友的目光。

樂宜（本名廖樂宜）除了是模特兒之外，她還是一位DJ，不過之後與DJ搭檔拆夥單飛，因此從洛兒改回本名樂宜，2018年參加無線電視綜藝節目《美女廚房》走紅，她也曾演出電視劇《守護神之保險調查》，樂宜因外型亮眼加上身材火辣，吸引許多粉絲喜愛，也因此被港媒封為新一代宅男女神。

而她日前曬出咖啡廳的打卡照，穿著白色低胸小背心的她，右胸卻驚現黑影，疑似走光，對此，樂宜她也在文中直呼：「為免留言說我好像走光，我要先澄清一下是陰影」。

(中時新聞網)