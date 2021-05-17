中央流行疫情指揮中心為了避免醫療量能潰堤，昨天開始輕症患者不再進入醫院，而是改前往「加強版集中檢疫所」，指揮中心統計，昨天已有133位確診病患已經入住。目前還有235間「加強版集中檢疫所」可用。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前已經啟用「加強版集中檢疫所」，與原本不同的是，會有24小時護理人員進駐，也會有氧氣瓶等醫療設備與常備藥物，同時只要有症狀，就會有負責的醫師以視訊方式做遠距的診聊評估是否再送醫院，隨時因應突發疾病變化。

由於有醫師提到，有醫師提出，現在集中檢疫所規畫用來收治輕症病患，但違反醫療法，因為非醫療院所不能收治病人。另外包含前疾管局漲蘇益仁與其他醫師能等呼籲，若連集中檢疫所都不夠用，台灣有很多蚊子館可以拿來當隔離場所，必要時可動用軍營、廢棄學校，建立類似中國大陸的方艙醫院，以臨時醫院隔離病患的做法，目前會有這樣的考量嗎？

羅一鈞表示，昨天入住的病患中，包含128名，已經確診但還沒進到醫院的輕症者、5個住院中並符合標準住院發病超過10天以上，病毒已經改善不具有感染力者，因此下轉到集中檢疫所。而目前還有235間的加強版集中檢疫所來可以來收治病患。

指揮官陳時中表示，集中檢疫所相關醫療有產生任何症狀情況，用這樣來做緩衝區，對醫療量能對社會的保護可能是比較好的做法。目前沒有建置方倉醫院的考慮，還是以互相區隔為重要原則。

羅一鈞也表示，目前根據第五類法定傳染病防治法規定，病人處置措施定為，必要時得與指定機構施行隔離治療，由於集中檢疫所只是場所，不是機構，因此現在要重新把集中檢疫所加進去，成為「可施行隔離治療的場所」，修改辦法完成法制程序後再公告補刊。

而昨天新北市傳出有確診者不願意進入集中檢疫所入住，陳時中表示，新北市有跟我們反應，希望我們幫他們呼籲，前兩天他們安置的處所不足，我們緊急調動很多集中檢疫所，已經被確診的清正或是無症狀病人，次長說會請權利把他們載到集中檢疫所，目前還收到很少，新北衛生局說大家覺得那裡不是醫院不願意去，我們呼籲相關的人要趕快到集中檢疫所，在家中待久了，不管怎麼防護，在家中傳染的機率高，在集中檢疫所雖說沒有很好的設備，但就是一人一室，也有護理人力和醫師定期診療還有遠距醫療，有症狀呼籲現在在家中，還不願意去的，可以趕快送過去。

(中時 )