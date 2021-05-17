有些人天生命就是比較好，讓人羨慕不已。星座運勢網站「星座說」分享，天蠍座、射手座、水瓶座、雙魚座天生好命，遇到困難就有貴人幫助，財運也很順遂，一生活得平安又幸運。

▍1.天蠍座

天蠍座天生有富貴命，他們性格很精明，凡事都在他們的計畫中，很少會做出倉促、臨時的決定，他們身邊貴人很多，能夠幫助他們在職場上突飛猛進，所以天蠍的事業運通常都相當不錯，可以擔任管理階層，薪水比同齡的人還要豐厚，更有機會創業致富。

▍2.射手座

射手座天性樂觀，用熱情面對生活中的大小事，他們是朋友的開心果，常帶給旁人歡笑和溫暖，這樣的人往往活得幸福又快樂。射手座偏財運不錯，有時會獲得意外之財，雖然常常衝動消費，但是不需擔心賺不回來。他們貴人運也很旺，能受到提攜和幫助，事業一帆風順，很少煩惱。

▍3.水瓶座

水瓶座很懶，不喜歡埋頭苦幹的感覺，所以會用聰明和智慧尋找成功的捷徑，因此往往能在最少的付出之下獲得最多。他們不屑迎合他人，卻能受到大家的喜愛，無論男女都擁有好人緣，人脈廣，做事可以事半功倍，天生命就很好。

▍4.雙魚座

雙魚座的心很軟，為人善良又浪漫，他們對人很溫柔，常常替他人著想，對朋友付出真心，所以朋友很多，他們給人柔弱、需要照顧的印象，身邊的人都會很想要幫助他、保護他，遇到困難的時候周遭的人都會挺身而出，有力出力，因此雙魚在人生中很少會遇到困境。雙魚的長輩緣也很好，可以獲得更多機會和門路，少走許多冤枉路。

(中時新聞網)