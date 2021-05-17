封鎖邊境 指揮中心：19日起禁外籍人士入境或轉機 14:412021/05/17 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心表示，19日起外籍人士禁來台或轉機。（圖／本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心今(17)日表示，鑒於國際及國內COVID-19疫情升溫，為維護國內防疫安全及確保國人健康，我國自5月19日零時起(當地搭機時間)邊境嚴管措施如下： (一) 未持有我國有效居留證（含居留簽證）之非本國籍人士，暫緩入境。緊急或人道考量等採專案許可除外。 (二) 暫停旅客來臺轉機。 上述措施實施至6月18日止，將視疫情及執行狀況，適時滾動調整。 雙北防疫升3級 職安署籲外送點餐以線上刷卡取代現金 假疫情訊息變多 指揮中心：轉發最高可罰300萬、3年以下有期徒刑 (中時 ) #邊境 #轉機 #國內 #我國 #封鎖 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 自主健康管理者 健保系統將特別註記 14:232021/05/17 生活 來台37年罕見 麥當勞雙北門市 今10：30起禁內用 09:252021/05/17 生活 看穿指揮中心一動作 蘇偉碩揭蓋牌後遺症：自打嘴巴 07:562021/05/17 政治 升級定義模糊 配套細項全無 4級怎麼封 侯籲中央地方協商 04:102021/05/17 焦點要聞 收治量能不足 議員曝指揮中心要輕症或無症狀者居家護理 11:362021/05/17 政治 街頭如空城「神祕的保護力量啟動了」 醫：努力維持1個月 09:162021/05/17 生活 公務員彈性上下班 雙北國三高三 鄰近萬華4小學停課 04:102021/05/17 焦點要聞 篩檢站醫護前一天就知道確診數 心境曝光：一天比一天揪心 13:562021/05/17 生活 雙北停課全台不跟進 指揮中心揭2關鍵考量 14:282021/05/17 生活 鼓勵失聯移工篩檢 移民署緩查處 04:102021/05/17 焦點要聞 蘇益仁疾呼 醫學中心應停止收治輕症病患 11:132021/05/17 生活 生活熱門新聞 桃園公布確診足跡 內壢全聯、家樂福、937公車都上榜 - 生活 好市多塞爆唯獨這分店沒人去 2歲兒也傻眼：媽媽 人呢？ - 生活 桃園新增10確診 足跡包括爭鮮桃園店、全聯福元店 - 生活 苗栗首例確診足跡曝光 板橋吃2攤再轉戰桃園飯店 - 生活 大里豆漿伯隱匿疫情 中市府重罰30萬元 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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