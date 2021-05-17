中央流行疫情指揮中心今(17)日表示，鑒於國際及國內COVID-19疫情升溫，為維護國內防疫安全及確保國人健康，我國自5月19日零時起(當地搭機時間)邊境嚴管措施如下：

(一) 未持有我國有效居留證（含居留簽證）之非本國籍人士，暫緩入境。緊急或人道考量等採專案許可除外。

(二) 暫停旅客來臺轉機。

上述措施實施至6月18日止，將視疫情及執行狀況，適時滾動調整。

(中時 )