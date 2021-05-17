陳勢安發片記者會今晚以ig直播方式進行。（索尼音樂提供）

陳勢安新專輯《唯一想了解的人》原訂今天（17日）舉辦大型發片記者會，因應疫情影響，團隊日前將記者會改為線上舉辦，沒想到這二天雙北警戒提升至三級，限制室內聚會不能超過5人，公司緊急開會後，確定發片記者會改為今晚8點以IG直播方式，主持人黃子佼、陳勢安等人將分處不同地方，透過IG直播和粉絲互動，安全展現「人與人的連結」。

發片造勢活動一波三折，陳勢安這二天配合第三級防疫宅在家，僅昨天外出買了些必需品，「非常精準地、快速到店裡待不到5分鐘，買了就走。因為我住在高樓，所以從家裡看出去，就已經發現車子變得很少，覺得大家都很自律的不外出，這件事情很棒，讓我覺得很有安全感，我其實非常有信心，期許疫情可以盡快控制住」。

不僅發片記者會受疫影響，連粉絲期待已久、他的攝影展與簽唱會也宣布延期，陳勢安心情雖受影響，仍強打起精神，安慰為宣傳忙錄的宣傳同事，陳勢安說：「疫情的確讓我非常擔心，籌備了近兩年的時間，在正要和大家見面時，碰上疫情升溫，雖然有影響到發片的進度，但我覺得大家的安危比較重要，相信網路可以做到很多事，用直播的方式也能讓海外的粉絲一起參與，最重要的是，我們一起挺過這個難關。」

(中時 )