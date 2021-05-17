台灣本土疫情爆發，國民黨醫療委員會主委蔡明忠建議中央疫情指揮中心，不能再用過去「＋0」時期的思維去防疫，該變換思維了；他並強調，當本土案例不斷增加的時候，居家檢疫或防疫旅館已經不可行，應該建輕症的集中檢疫所，並且把權責交地方政府處理，中央沒能量統籌這麼多事，應委地方政府籌劃。

蔡明忠表示，當新冠確診陽性人數高到一個程度，把輕症患者集中隔離就是必須的了。「方艙」的名詞會被人家認為是在學大陸，不過台灣仍需要一個一人一室、通風良好，並有專業醫護人員監管健康狀態的輕症集中檢疫所。

蔡強調，如果新冠確診不管輕重症都住院，肯定會讓醫療資源崩潰，「別忘了，還有其他病的患者也需要醫療資源」，因此他才認為應該要「輕症不入院」，減輕醫護負擔，也給真正需要醫療資源的重症患者得到好的治療。

蔡明忠呼籲中央疫情指揮中心應該把權力下放給地方，中央無法一次統籌，應該讓地方政府安排建置相關設施，調度醫療資源；以現行防疫旅館或是居家檢疫，基本上已無法應付目前的疫情了，這次病毒傳染力很強，如果有人出去趴趴走，要怎麼監控？因此更應該把輕症者集中管理，這樣也不致讓醫護過勞、醫療資源崩潰，也讓里長等基層單位不必被耗損心力。

此外，蔡明忠認為中央也應該號召具有醫護專業，但已經退休或是不在職的人，回來幫忙一起度過難關。而中央過去一直不願意做大量篩檢，眼下的情況，不給民眾篩，民眾心也不安，應該要讓民眾做篩檢，不僅是暸解病毒傳播狀況，也是安定民心。

蔡明忠分析，這次疫情絕對不簡單，台北市長柯文哲喊兩周「清零計畫」，現在應該也不敢喊了，這次可能到6月8日都不夠；現在政府已經紛紛宣布停班停課，接著可能又要民眾不要外出，「封城」兩字很多首長不敢講，但這些事一個一個在做了，不就等於在封城了嗎？他最後強調，輕症的集中檢疫所寧可先做起來，備而不用也好，但不能族做。

(中時 )