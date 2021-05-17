因警方認定楊姓里長的行為違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條、傳染病防治法第63條，散播疫情、傳染病之謠言或不實訊息，分別函請臺灣彰化地方檢察署偵辦及彰化縣政府衛生局裁罰，而里長也接受訪問，還原原委。（本報資料照片）

彰化疫情延燒來自溪湖的葡萄家族，當地楊姓里長疑在指揮中心未公布前，開著小貨車架設擴音設備沿路放送，提醒民眾注意健康安全遭送辦，引發網友討論，當地里民替里長抱不平，認為沒有里長廣播大家依然被蒙在鼓裡，但也有民眾認為，製造恐慌是事實，該罰就要罰。

有里民氣憤表示，彰化人才是受害者，這次彰化染疫的民眾都是去了萬華回來接觸才確診的，中央公布足跡慢半拍，地方政府也只能「順時鐘」不敢說，才讓疫情擴散出去延燒到彰化，當初彰化實行普篩時還被中央打壓，現在有多少確診者在路上跑，中央都有掌握嗎？

因警方認定楊姓里長的行為違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條、傳染病防治法第63條，散播疫情、傳染病之謠言或不實訊息，分別函請臺灣彰化地方檢察署偵辦及彰化縣政府衛生局裁罰，而里長也接受訪問，還原原委。

楊姓里長表示，當天中午新聞一出就接到許多里民電話，因為他的里內有許多葡萄農，里民眾恐慌不知道確診者曾經到里內哪裡採購葡萄，於是請他協助通知更多里民，當時他正準備到里內消毒，自費請來8台消毒車，才會利用車上廣播系統提醒里民，沒想到被拍攝錄影，他也很無奈。

他強調，鄉下長輩居多，中央疫情宣布都是透過網路、新聞直播，但對於務農的長輩來說，吃飽就下田，怎麼可能上網看直播，這樣誰來提醒他們要注意安全，事後還有人散布確診者的照片不抓卻抓他，認為拍他並散播影片的人才是真正散播的人。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，目前尚未收到警方函送相關資料，待收案後將由檢察官調查是否有「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」，再進行相關裁處。

(中時 )