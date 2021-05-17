針對有民眾疑慮觀光客恐將疫情帶入澎湖，要求「封島」，對此澎湖縣政府17日表示，目前國內無任何縣市實施「封島」、「封城」，縣府雖然沒有權限禁止遊客入境澎湖，但已全面停辦觀光活動，並呼籲觀光業者暫停接單，以及規定5月20日起，全縣外出全程戴口罩等強化防疫措施，希望大家共同務實抗疫。

澎湖縣政府表示，縣府已重啟港埠入境紅外線體溫儀、暫停所有活動、停駛台灣好行、停止南海之星延航高雄、禁止休閒娛樂場所營業，並停止開放龍門閉鎖陣地、澎湖海洋地質公園中心、生活博物館等場館，戶外景點要求全程佩戴口罩，並保持社交距離，嚴格實施景點人流管控。

澎湖縣政府表示，5月20日起，縣府要求民眾外出全程戴口罩，經勸導不聽者罰鍰3,000元，另營業場所「用餐實聯制」、環境定期消毒、服務人員配戴口罩、協助顧客量測體溫、手部消毒、公筷母匙等個人防護措施。

(中時 )