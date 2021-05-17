本土確診人數連3天破百例，累計7天染疫人數更直逼800人，指揮中心今證實，重災區雙北已有6例在醫院內確診，其中亞東醫院屬院內感染，有8名患者、1名看護遭染疫，疑似是案1375病患在走廊傳出去的。

指揮中心表示，雙北6個醫院有確診，但是屬於院內感染的，只有今天看到的亞東醫院，該院共有9個案例是病患，和該院最早的案1375都有流病關聯，看起來是病房在同一間或是隔壁床的，以及鄰近病房間，由於該名個案可在走廊活動，所以可能是接觸導致，但在院內感染未出現前，就已第一時間就匡列採檢，所以才找出同病房確診的病患，目前醫護人員也都採檢陰性，今天起會進行二採。

另外，北部某區域醫院傳出護理師確診，今天指揮中心證實，有4名護理師檢驗陽性，Ct值34以上，還要再確認抗體，才能判斷是屬於偽陽性，或是更久以前的感染。

新北市板橋區亞東醫院今天傳出院內感染，亞東醫院副院長邱冠明今證實，是上周收治的萬華確診案1375傳染給附近病床、房間的8名患者、1名看護，「對我們而言已經是院內的傳播鍊！」目前醫護都沒有染疫，採檢都陰性，另外環境、病房、急診部，超過50次環境採驗都是陰性。

(中時新聞網)