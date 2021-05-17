洛杉磯湖人最後還是碰上了最棘手的狀況，因為金塊最終戰「保送」拓荒者上西區第6，掉到第7的湖人將在附加賽對決第8名的金州勇士。詹姆斯(LeBron James)先前拚命抱怨附加賽制度，就是怕在這個時候翻船，現在他的對手是新科得分王柯瑞(Stephen Curry)，詹姆斯說：「我們湖人得非常小心，對手是我心目中的年度MVP柯瑞，他本季的表現超過任何一年，並且一樣擁有冠軍基因。」

附加賽將於本周四上午10時開打，季初湖人隊高高在上，勇士被看扁了，沒想到例行賽72場打完卻是分居第7、第8名，這可能大家預期之外能看到最豪華的附加賽了。

這些年來，柯瑞與詹姆斯壟斷總冠軍賽，自從2010年布萊恩(Kobe Bryant)率領湖人擊敗宿敵塞爾提克之後，2011年開始詹姆斯就年年打總冠軍賽，即使他在2019年中斷1次，柯瑞也在那時打進總冠軍賽，這10年來想不看到這兩個人都不行。如今居然能在附加賽看到兩人對決，這個制度還真是設計的有道理。

依照規則，湖人、勇士的附加賽勝者以第7種子晉級季後賽，敗者必須接受灰熊(第9名)、馬刺(第10名)的勝方挑戰，贏了才能奪回老八席次。簡言之只要避免連輸兩場就可以，但是一般沒人敢這麼想，肯定還是希望在首戰附加賽勝出。即使兩隊都順利晉級，到時候還會在西區決賽碰頭。

克雷湯普生(Klay Thompson)在2011年加入勇士，由於他是個鐵人，本季是多年來柯瑞第一次身邊沒有湯普生，但他以生涯新高的31.8分與多項投籃紀錄來挽救危局。如果MVP能像最佳教練一樣頒發給排名較低的球隊，柯瑞當之無愧是本季MVP。

(中時新聞網)