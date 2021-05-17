7旬老翁熱倒路旁警伸援手幸無大礙。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市一名70歲的施姓老翁，17日上午疑因烈日酷曬導致身體不適，竟直接暈倒在馬路上，幸好路過的建安派出所巡邏員警發現，趕緊將老翁帶回安置，所幸經過警方的妥適照顧，老翁並無大礙。

平鎮警分局建安派出所所長劉偉成表示，17日上午10時30分許，警員黎秉睿、巫坤川及高聖賢執行巡邏勤務時，行經平鎮區金陵路三段72巷時，發現一名老翁臉色慘白，倒在路邊廢棄輪胎上，員警立即上前查關心。

經警方查看後發現，倒在路旁的是一名高齡70歲的施姓老翁，面對員警的詢問，老翁有氣無力，完全無法回答，員警見狀趕緊電召巡邏車將老翁送回駐地安置。員警初步檢視老翁身體並無外傷，並提供飲水讓老翁消暑，經過員警細心的照料，所幸老翁並無大礙。

警方見老翁狀況穩定後，透過查詢確認老翁身份，並順利聯繫上老翁家人，老翁向員警表示，其身體相當硬朗，不需家人協助，自己徒步返家即可，但員警擔心老翁安全，在員警堅持下老翁總算同意讓員警護送返家，家屬得知老翁身體不適，及時被警察發現及協助，連忙感謝員警幫忙。

(中時 )