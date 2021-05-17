疫情持續嚴峻，檢改團體「劍青檢改」17日建請法務部研議分流辦公、視訊辦案等科技作為，避免造成檢察官一人染疫，癱瘓整個地檢署運作的嚴重後果。

劍青檢改指出，近日疫情嚴峻，但全國地檢署承接司法警察龐大移送及人民申告案件，需與跨轄區當事人及司法人員互動，染疫風險高，為避免有檢察官確診癱瘓整個地檢署運作，建請法務部及高檢署應立即採行分流上班、部分居家辦公，輔以視訊、電子卷證、電子公文簽章等相關科技作為，如需添購資安設備器材亦請及早研議，因應未來及跟上科技時代腳步。

劍青檢改表示，為顧及案件當事人權益及犯罪偵查，建議法務部比照司法院及各級法院作法，配發足量公用筆電或視訊設備軟硬體予各股檢察官，必要時亦配發予書記官。

另請法務部開放公用筆電連接單一窗口及地檢署內網，使檢察官及書記官可在地檢署辦公室外，開立進行單、查詢資料、製作書類、送閱書類、收受公務信箱等辦公措施，並採取分流上班模式，嚴格執行分組到署進行必要的開庭、內外勤等工作，以避免一人確診全署癱瘓之風險。

劍青檢改並建議法務部應召集科技辦案研發小組，減少開庭及開會群聚時間，全面檢討遠端開庭方式、增設地檢署遠端視訊設備、研發語音筆錄系統、筆錄及公文全面電子化等具體措施，以減少疫情對檢察機關與司法人員衝擊。另與律師公會研議合作，就電子書狀送達、公文交換、電子簽章、視訊會議等科技作為，在符合資安環境下進行合作開發。

(中時 )