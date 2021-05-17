中央流行疫情指揮中心17日召開記者會，宣布新增333例本土確診案例。外界流傳台灣有多起醫院出現群聚感染，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞澄清，目前只有亞東醫院屬於院內群聚。

亞東醫院17日一早發表聲明，聲稱10日急診室收治1名新北居民，12日開始發燒，13日詢問家屬得知病人曾出入萬華茶藝館，14日確診為陽性個案，經擴大採檢後包括同病房病患與接觸照顧者，共已累積7名陽性個案。亞東醫院表示，該民眾確診時，院方立即將他立即將該個案轉入負壓隔離病房，並擴大採檢同病房病患與接觸照顧者。

羅一鈞下午在記者會也補充，目前有6個醫院有回報醫護人員有確診的情況，但只有亞東醫院是院內群聚。他解釋，目前有掌握到這些病患都與最早發病的指標案例（例1375）有病關聯，主要是因為這名確診案例在走廊活動，活動中有接觸到其他病患。

羅一鈞指出，在確認為院內感染後，也匡列了同病房的病患、醫護人員採檢，後續也有找到同病房的其他確診案例，但目前醫護人員完成一採，採檢結果也是陰性，今天也會針對醫護人員進行二採。

(工商 )