受本土疫情升溫衝擊，台股近日賣壓沉重，但施羅德投信認為，台灣進出口數字、景氣燈號均呈現成長走勢，市場亦持續上修台股企業獲利預估值，顯示台股基本面無虞，惟須留意主要買盤資金變化、成長動能減緩、通膨疑慮及半導體利多鈍化等4大訊號，可能影響後續表現。

施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光指出，今年全球景氣同步復甦，各國央行持續貨幣寬鬆政策，聯準會展望亦顯示最快2023年才會升息。而台灣進出口皆成長，房市交易量跌價揚，景氣對策燈號分數創數十年來新高，領先指標已連10月上揚。

再者，今年各大產業的基本面獲利皆成長，市場也上修台股企業盈餘預估值，據FactSet統計，去年台股獲利年增22％、今年預估值調升至25％，連2年出現雙位數成長。另一項利多為庫存回補效應，半導體等上游缺貨問題依然無解，漲價及訂單能見度將拉長至下半年。

施羅德投信認為，雖然台股近期震盪，但認為基本面不變、台股利多仍在。不過，股市漲多下震盪在所難免，建議後續留意影響台股發展的4大訊息。

首先，台股主要買盤由外資轉為本土資金。觀察合格境外機構投資者（QFII）數據，去年賣超5395億，今年亦賣超3441億，但國內資金則持續增加，包括活期存款餘額19.9兆元、證券劃撥存款2.7兆元雙創新高。

而反映股市資金動能的M1B年增率（18.23％）和M2年增率（8.91％）雖略為下滑，差距仍居高不下。同時，融資高達2691億元，較去年平均1390億元幾近倍增，散戶占台股成交量達7成，當沖比率自3月底30％提升至4月底的38％，市場熱度太高，短線需謹慎。

其次，台股企業雖持續獲利，但在去年獲利表現亮眼、基期墊高下，今年同期成長動能自第二季起開始減緩。第三，全球景氣復甦帶來國際原物料齊漲，導致的通膨隱憂不能忽視，可能影響聯準會提前縮減QE計畫。

最後，施羅德投信提醒需觀察半導體重複下單的負面影響，雖然許多公司表明將缺到2023年，且目前存貨的確不高、風險不大。但投資人普遍擔心目前榮景明年將無以為繼，致使股價出現利多鈍化情況。

(時報資訊)