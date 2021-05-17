萬海(2615)2,038 TEU系列第三艘新造船「騰春輪」（WAN HAI 286）正式首航香港，將安排「騰春輪」配置於萬海的亞洲航線。

「騰春輪」為萬海新造船12艘2,038 TEU系列貨櫃輪的第三艘，船舶全長175公尺，滿載吃水深10.5公尺，載重噸位23,802噸，航速20.66節。

此批貨櫃輪採用採用劍艏設計，配備全平衡歪斜球型舵、變頻式電動海水泵節能系統，有效提升航行性能，並達到節能減碳目標，提升船隊績效。本系列船舶更榮獲「智能船舶」(Smart Ship Notation)認證，透過智能船舶系統建置，利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及船舶設備運作情形，強化船舶安全管理。

萬海4月營收149.39億元，年增178.9％，月增16.18％。主要在於3月開始大幅增開美西航班所致。今年將受惠新造櫃位上半年全數完成交易、11艘二手船舶交船以及新造船加入營運，帶動公司全年營收續創新高。

(時報資訊)