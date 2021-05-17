新思宣佈，安謀國際(Arm)已經部署Fusion Compiler，此乃業界唯一具備單一資料模型(data model)並支援金級簽核的RTL to GDSll 實作解決方案。透過這項部署，安謀可以在新一代Arm Neoverse V1和N2基礎架構核心上實現最佳的功耗、效能和面積。Fusion Compiler 解決方案新是擴展single-shell超融合式優化架構的獨特優勢，針對用於資料中心基礎架構、高效能運算、5G和AI等廣泛市場應用的Arm Neoverse系統單晶片(SoC)設計，設計人員可藉該優勢取得最佳的效能功耗比。新思與安謀國際的參考方法論可利用針對這些新核心的QuickStart實作套件取得，為設計收斂和晶片初啟提供加速的途徑。

安謀國際中央工程事業群CPU工程副總裁Jeff Kehl表示，超大規模運算(和雲端工作負載都需要一個具備可擴展性、同時能達到最佳效能功耗比的架構，而新的Arm Neoverse平台可謂是全面符合該項需求。與新思科技的合作以及Fusion Compiler 的部署讓我們加速取得高度優化的技術，使雙方客戶能夠設計出符合市場需求的解決方案，並將其部署至快速擴展的超大規模運算的領域中。

新思的Fusion Compiler RTL-to-GDSII解決方案具備獨特的架構，讓設計團隊可以達到最佳的PPA水準，以確保快速且可預測的結果效率。該解決方案採用高度可擴展的統一資料模型，並包含了運用業界金級簽核分析工具技術的分析骨幹，而且以上內容全都納入在單一的整合殼(shell)中，因此能實現獨特的客製化流程，達到最佳的結果品質 和簽核相關性，Fusion Compiler解決方案的優化引擎可確保在整個實作流程中以最具效率的方式達成關鍵PPA指標的最佳化。

新思數位設計事業群總經理Shankar Krishnamoorthy表示，新思與安謀國際有著長期的合作夥伴關係，雙方共同的目標是持續提升業界水準，並不斷挑戰低功耗高效能運算的極限。安謀在其整個IP產品組合中應用了「全面運算」原則，與新思科技在融合設計平台中所強調的「全面整合」有許多相似之處，兩者的目標都是提供最佳的端到端結果和設計體驗。藉由讓Fusion Compiler 為Neoverse V1和N2核心達到新的PPA水準，雙方的合作成功也代表著共同目標的實現。

(時報資訊)