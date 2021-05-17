中鋼(2002)受惠4月內銷盤價續漲，業績創新高，4月自結合併稅前淨利61.69億元，比今年3月再增長9%，前4月自結合併稅前淨利192.68億元，比去年同期的虧損30.59億元大幅轉佳，每股合併稅前約賺1.22元。

中鋼公布自結4月營運成績，營收369.06億元，與3月的368.94億元約持平，營業淨利55.12億元，月增2%，合併稅前獲利逾60億元創新高，且再月增9%。

受惠產品漲價，產品利差擴大，中鋼自結4月合併稅前淨利61.69億元，月增9%，再創單月新高，單月每股大賺0.39元。中鋼公司表示，4月鋼鐵事業群整體受惠鋼市復甦，銷售單價持續往上攀升且單價漲幅大於單位成本漲幅，惟銷售數量減少，致營業利益僅微幅增加，另4月業外鐵礦股利收入有利，整體合併稅前淨利較上月增加5.32億元。

中鋼今年盤價逐月上揚，獲利逐月上升，1月合併稅前淨利36.1億元，2月續月增7%至38.51億元，因3月盤價續大漲，3月合併稅前淨利衝上56.37億元。4月盤價續漲，4月自結合併稅前淨利衝上61.69億元新高。

中鋼受惠鋼市轉旺，今年1~4月合併營收1347.27億元，年增30%；受惠鋼價續揚，獲利亮麗；今年1~4月自結營業淨利180.01億元，比去年同期的虧損25.84億元大增796%；今年1~4月自結稅前淨利192.68億元，比去年同期的虧損30.59億元大增730%。1~4月每股合併稅前獲利達1.22元。

展望第二季，中鋼看好需求持續熱絡，4月內銷盤價續小漲，5月平均漲幅擴大至約8%，6月再漲約8%；第二季內銷盤價持續上漲，可望帶動第二季營收及獲利更旺，整體獲利持續比上季增長。

展望下半年，隨著整體鋼市環境穩健向上發展，需求面穩健成長，成本面因煤、鐵及煉鋼所需副原料價格居高，以及採更環保製程等墊高煉鋼成本，均有助支撐鋼廠報價，中鋼今年營運也將比去年跳升，法人估全年EPS挑戰3元以上。

(時報資訊)