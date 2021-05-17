先落袋為安。國泰金控17日舉行線上法說會，首季國泰金稅後獲利576億元，創史上同期新高，同比成長145％，主要功臣即子公司國泰人壽，首季實現股票及基金權益類資本利得達471.32億元，創其史上單季實現新高，債券資本利得亦實現284.52億元，兩者合計就達775.84億元，奠定首季獲利基礎。

國壽首季大量實現股債利得，台股年化報酬率高達30％，國外股亦有16以上，4月全球主要股市仍持續上揚，國壽帳上股票未實現資本利得在4月底仍有數百億元。國壽首季稅後獲利499億元，4月底更已破610億元，創歷年獲利新高。

國泰金17日亦公布，國壽2020年底隱含價值（EV）達1兆1,440億元，創其史上新高，並較前一年底大幅長22.35％，以國壽股數來看，每股EV達195.5元，若以國泰金控股數來看，每股EV則達86.8元。

壽險精算價值即某種程度代表若算到2020年12月底，國壽的清算價值是多少，在金融資產未實現利益增加近800億元下，光國壽去年底的價值，就足夠國泰金每股值86.8元。

代表未來經營及後續業績價值的部分，國壽2020年精算價值（AV）亦達1兆4,460億元，亦成長16.4％，國壽每股AV達247.2元，金控每股AV則突破百元的規模，達109.8元。

(工商 )