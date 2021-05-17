國內新冠疫情持續創新高，單日新增333例本土個案，累計7天近800人確診，目前疫情走向3大群聚發展，其中最早發病的日期是在4月6日，恐與華航諾富特無關聯，發言人莊人祥表示，根據疫調，個案在4月6日就有上呼吸道症狀，且拖了許久，後來根據個案描述及檢驗的結果，PCR、CT值和血清結果一起來看，很難確定那次發病就是新冠肺炎引起，所以將把原本的發病日為4月6日改為5月14日。

陳時中表示，目前最早發病的個案於4月6日發病，但其實發病是很籠統的概稱，很難確定那次發病是因新冠所引起，可能是其他病毒引起的，至於該個案為最早發病的個案，這種可能性不能說完全沒有，但相對的可能性是小，足跡看起來是4月30號，還有一些相關的足跡在，要看到底是哪個時間點被傳染的，可能是在後面（30日）被感染的可能性較高。

至於外界質疑的國內早就有三條隱形傳播鏈，專家諮詢小組召集人張上淳表示不認同，他說，目前資訊看起來都是同一個病毒序列，合理推測一開始還是一條傳播鏈，但我們是在不同地點偵測，因此不能單單認為在三個地方偵測到就有三條傳播鏈，從疫調上我們也可看出，確診人員的來往可能都有相關，不能這樣就說有三條平行傳播鏈。

昨天有說明最早發病日為4月6日，發言人莊人祥表示，根據疫調，其實在4月6日就有上呼吸道症狀，且拖了許久，後來根據個案描述及檢驗的結果，PCR、CT值和血清結果一起來看，所以我們有做修正，把原本的發病日為4月6日改為5月14日。

(中時 )