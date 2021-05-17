馬偕醫院17日傳出以跑馬燈方式，要求有板橋、萬華活動史的民眾禁止進入醫院，須自戶外就診。衛福部長陳時中17日回應，這「並非」讓民眾「不得入院」，而是比照戶外的發燒篩檢站，先在戶外做檢查，降低院內感染機率，保留醫療量能，而醫院執行防疫措施也要依據緊急與必要性。

至於媒體問及是否比照大陸設置「方艙醫院」，陳時中明確回應，「目前沒這考慮」，現在是要把有可能感染、與沒感染的人做好區隔即可。集中檢疫所近來擴充了200～300房，正持續擴充中。

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