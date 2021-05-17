北市南港警分局偵查隊陳姓員警，去年1月押解人犯至士林地檢署時，行經最後一個路口，要轉進士東路200巷，不慎撞上呂姓女子以及7歲兒子，呂女送醫後仍因顱內出血宣告死亡，士林地院考量，陳員犯後始終坦承犯行，家屬獲得國家賠償款項，同意法院給予緩刑，依過世致死罪判處陳有期徒刑6月，緩刑2年。

判決指出，去年1月19日，陳男駕駛偵防車戒護人犯前往士檢，貿然左轉，未注意人行道上的呂女以及7歲兒子，偵防車撞擊母女2人，經送醫救治，呂女23日顱內出血死亡，7歲孩童左側骨盆擦傷。

21歲陳員事發前1年剛分發南港警分局，主動與死者家屬洽談和解，持續關心表達慰問之意，而呂女的先生也已獲得賠償金，同意給予年輕人一個自新的機會。法官考量，陳事發後雖有公務，仍留在現場等候交通分隊到場處理，符合自首條件，依過失致死罪，判處徒刑6月，緩刑2年。

(中時 )