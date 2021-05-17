廟方設置防疫站，信眾入內參拜，須遵守防疫措施。（張妍溱攝）

新冠肺炎疫情升溫，有231年歷史的台中市北區元保宮，供奉有「醫神」之稱的保生大帝，為配合目前政府防疫措施，廟方將神尊請出廟埕「坐鎮」，在廟埕擺設案桌及香爐，讓信眾改在廟埕參拜，希望神明保佑，台灣早日度過這波疫情。

元保宮指出，為落實防疫，廟方採取多項防疫措施，即日起至6月8日，每周六、日民眾收驚祈福活動暫時停辦，2樓智能建康促進中心暫不開放，初一、十五的誦經團全天課，將於5月底開團，廟方表示，屆時視疫情狀況再公告。

廟方人員表示，因台灣疫情升溫，本土確診案例增加，為避免群聚感避，即日起配合政府公告全國各地宗教寺廟，暫時不開放民眾進入廟內至6月8日，廟埕參拜並採取多項防疫措施，落實「實聯制」諒解，請民眾配合。。

廟方說，除公告信眾禁止入廟內拜拜，並實施2種「實聯制」方式，1、現場填寫表格2、掃描QRCODE並填寫線上表單後送出；另規定廟務人員、志工、信眾，必須戴上口罩，保持社交距離室外1公尺距離，設置5大不接觸設備，感測溫儀、感應給水、肥皂、酒精、烘手等，先完成量體溫洗手、烘乾後等程序，再參拜。

保生大帝又稱大道公，據傳，保生大帝生前是1名醫生，醫術高明，邊修道、邊行醫，曾驅雷擊斃瘟魔，怯除瘟疫，受後人尊敬；新冠肺炎延燒，廟方請出「大道公」安座廟埕，安撫信眾，祈求疫情快過、人民平安。

(中時 )