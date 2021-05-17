2021世界電信和信息社會日大會17日舉辦，大陸工信部黨組成員、副部長劉烈宏表示，2020年下半年以來，隨著5G建設發展進程加快，移動網路單位流量平均資費又下降了10％。根據國際測速機構3月份資料，大陸移動網路速率在全球排名第4位，固定寬頻速率在全球排名第16位。

根據中新網引述劉烈宏指出，大陸現今行政村通光纖和4G的比例均超過99％，農村和城市「同網同速」，城鄉「數位鴻溝」明顯縮小，並要力爭今年底實現未通寬頻行政村動態清零。

(旺報 )