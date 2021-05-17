陸工信部：去年下半年以來移動流量平均資費再降10％ 14:562021/05/17 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸官方表示，行政村通光纖和4G的比例均超過99％。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2021世界電信和信息社會日大會17日舉辦，大陸工信部黨組成員、副部長劉烈宏表示，2020年下半年以來，隨著5G建設發展進程加快，移動網路單位流量平均資費又下降了10％。根據國際測速機構3月份資料，大陸移動網路速率在全球排名第4位，固定寬頻速率在全球排名第16位。 根據中新網引述劉烈宏指出，大陸現今行政村通光纖和4G的比例均超過99％，農村和城市「同網同速」，城鄉「數位鴻溝」明顯縮小，並要力爭今年底實現未通寬頻行政村動態清零。 亞股成提款機 外資賣壓創2月以來新高 《類股》疫情再升溫 觀光股指探半年低點 (旺報 ) #以來 #資費 #10 #移動網路 #大陸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《觀光股》庫藏股救駕 柏文跌勢受控 10:012021/05/17 財經 本土確診增333例 1周累計近800人染疫 13:562021/05/17 生活 資安險賣不動 去年僅1.1億 04:102021/05/17 金融．稅務 疫情劇變 互動資通team＋提醒企業異地辦公3大趨勢 11:042021/05/17 科技 文化部啟動分流辦公 李永得：兼顧嚴謹防疫及照顧藝文產業工作 17:392021/05/17 生活 全球私募金額7760億美元 創五年新低 15:112021/05/17 財經 海納百川》兩岸營商環境將影響兩岸未來（王冠璽） 18:282021/05/17 海納百川 《金融》疫情緊張 壽險業啟動應變機制 08:022021/05/17 財經 疫情延燒台北地院戒備 立委貪汙等3大案暫停審理 11:282021/05/17 社會 資收價漲 撿3天卻買不起1個便當 04:102021/05/17 地方新聞 穿越土敘邊境／本來以為得做工一輩子 教育翻轉他們人生 16:342021/05/17 國際 兩岸熱門新聞 全球海權向亞洲轉移 美海軍居5強之首 陸爭奪霸主地位 - 兩岸 中澳關係惡化 澳洲學者憂心陸箝制留學生數千億產業 - 兩岸 天問一號登陸火星 國外酸民大爆發遭陸媒回擊「玻璃心」 - 兩岸 大陸實施這制度後 離婚人數驟降7成 - 兩岸 - 旺報 兩棲作戰轉向岸對岸登陸 專家：2035共軍攻台戰術將大幅改變 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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