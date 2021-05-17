持續乾旱又高溫，寶山水庫17日蓄水量跌破1成剩9.8％，寶二水庫再創新低剩3.9％，寶山鄉長邱坤桶建議政府在鄉內的北坑蓋「寶三水庫」，北水局副局長郭耀程指蓋水庫不是優先選項，已計畫提高寶二水庫溢流堰高度，增加寶二的蓄水空間。

縣長楊文科指出，寶山和寶二水庫之間的北坑地區，日據時代就曾勘察研究興建水庫，因竹科廠商用水量大，台積電又在擴廠，未來用水量勢必大增，持續乾旱已顯現水情吃緊的問題，中央應研究在寶山新建第3座水庫的可行性。

「政府應該要蓋這座救命水庫！」寶山鄉長邱坤桶說，北坑是山谷地形，有支流流進頭前溪，當地種植的農作物經濟價值不高，若蓋水庫對地方農業發展的影響很低，只要政府徵收用地能在菱線以上，不是淹沒範圍以上1公尺，相信會減少反對聲浪，讓地主樂意配合徵收。

「蓋水庫不是地方單方面認有必要就行！」北水局副局長郭耀程說，蓋水庫除水質水量、地質地形調查及用地徵收外，最重要的問題是會對環境帶來很大衝擊，環保團體都認會嚴重破壞環境生態，因此目前蓋水庫並不是水利署優先的選項。

郭耀程並說，水利署為增加水庫蓄水量，計畫採取增高霸頂方式，寶二水庫因不像石門水庫有大壩，將計畫採取提高溢流堰方式，預計 將提高溢流堰1.35米，增加淹沒面積只有6％，但可增加192萬噸的蓄水空間，效益應比蓋水庫還好。

郭耀程指寶二水庫堤高溢流堰的工程經費3千萬元，今年下年半應會完環境監測報告，若環保署順利通過環評，應能在明年汎期前動工，長期則要與水公司做好搭配，讓水資源有效利用。

(中時 )