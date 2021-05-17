新冠疫情擴散，北台防疫警戒紛升級，民眾配合居家不外出，消費力大減，餐飲業者首當其衝，已傳有大型餐廳要求員工放無薪假！新竹市龍湖宴會館老闆蘇永勝不忍辭退員工，近日帶領員工包粽叫賣「燒肉粽」補貼損失，希望度過這次難關。

去年疫情爆發後，許多餐飲業者生意一落千丈，大夥苦撐近1年後，好不容易業績漸漸平穩，不料近期國內疫情急速惡化，北台確診數激增，政府呼籲民眾盡量待在家中防疫，加上防疫警戒提升至3級與準3級，室內群聚不得超過5人，也導致婚宴、社團聚餐等訂桌幾乎全部取消，讓大型餐廳經營困難，已傳有餐廳開始放無薪假因應「餐飲寒冬」。

龍湖宴會館老闆蘇永勝表示，去年疫情來襲時，業績滑落9成多，僅剩不到正常時期的1成，他不忍心讓30個員工放無薪假，影響到全家生計，跟員工們商量後決定包粽開創活路，並且由他的老婆跟專業主廚們帶領員工一起包粽，大家好不容易撐過去年的疫期。

本來以為今年餐廳營業可以好好回到正軌，誰知這次疫情更為險峻，餐廳營運再次陷入危機，而現在恰巧又快到了端午節，蘇永勝想到去年的肉粽賣的還不錯，當時幫餐廳度過個小難關，今年可以再複製，所以再度帶領員工開始包粽，自己不但親自下海炒料、包粽，也負責對外推銷叫賣「燒肉粽」。

蘇永勝說，為了不砸壞龍湖餐廳原有的口碑，糯米、黑豬肉、香菇、蘿蔔乾等材料都是挑選上等貨，而且雖然各種原物料都漲價了，但他堅持價格不漲，因為目前景氣不是很好，所以他們採餐廳品質、平民價位的策略，透過薄利多銷的做法，讓大家都能吃到顧客口中的「蘇董粽」，過個快樂的端午節。

(中時 )