緬甸環球小姐（Miss Universe）選美參賽佳麗圖薩爾今天趁著參賽機會敦促世界齊聲反對緬甸軍政府。緬甸軍政府2月1日透過政變奪權以來，已有數百名反對者遭安全部隊屠殺。

圖薩爾（Thuzar Wint Lwin）入圍在佛州好萊塢（Hollywood）塞米諾爾硬石酒店與賭場（Seminole Hard Rock Hotel & Casino）舉行的環姐決賽，她今天在影片訊息中表示：「我們的同胞正在死去，每天都有人被軍人槍殺。」

記者致電緬甸軍政府詢問對圖薩爾發言的看法，其發言人並未回覆。

數十名緬甸名流、演員、網紅與運動明星都已發聲表達對政變的反對，圖薩爾是其中之一。

民選領袖翁山蘇姬在政變中遭推翻，隨後遭軟禁至今。根據緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners），政變發生後，已有至少790人遭安全部隊殺害，超過5000人被捕，約4000人仍遭扣留，包括不少名人。

圖薩爾並未進入環姐選美最後一輪，但她獲頒最佳民族服裝（Best National Costume）獎項。她在民族服裝項目出場時，身穿一套西北緬甸欽邦（Chin）服飾，並高舉以英文寫著「為緬甸祈禱」（Pray for Myanmar）的大字板。

(中央社)