【LIVE直播】疫情升溫拉警報！柯文哲台北市防疫記者會

新冠疫情急速升溫，中央流行疫情指揮中心今（17日）公布國內COVID-19本土確定病例暴增333例，面對接下來的防疫措施，台北巿長柯文哲將召開防疫升級記者會說明。

台北市長柯文哲表示，台北市昨天篩檢陽性率10％已經社區感染，雙北高中以下停課，呼籲教育部，考慮大學停課，應該進行自動自發封城。

柯文哲指出，現在公布疫調無異議，要假設疫情就在身邊；有症狀做快篩，沒症狀不要做，如果陽性無症狀還是要回家休息，否則醫療體系負荷不了。

副市長黃珊珊宣布夾娃娃機店、釣蝦場都要關閉，因為夾娃娃機店無人管理，所以要求停業。一些餐飲店附設卡拉ok，也都要求停業。如果民生必需品，希望可以用外帶方式，希望能阻絕感染鏈。

媒體提問，侯市長致電柯文哲停課，為何會決定停課？柯文哲表示，我們是滾動式修正，防疫層級要慢慢升高，今天侯市長有和他通電話，隨疫情發展而升高警戒；希望大學也能停課，現在也呼籲自動自發封城，更呼籲沒有必要不要外出，慢慢控制疫情。

媒體提問，停課有沒有知會中央，聽說中央有微詞？柯文哲表示，高中以下停課是地方事務，也是依照指引辦理。台北市教育局表示，政策宣布前都有知會教育部，教育部也表達尊重。

媒體提問，什麼情況下宣布停班停課？柯文哲指出，隨疫情變化滾動式修正，不要超過醫療體系負荷來控制疫情。

媒體提問，北市醫療量能能負荷嗎？柯文哲表示，台北市醫療量能全台灣最高，這是台北市以外地區更應該煩惱。目前確診者放在醫院，如果量太多再來討論。現在呼籲就是不要出門。

媒體提問，馬偕醫院禁止萬華板橋人進來是否涉及歧視問題？柯文哲說，台灣走到這裡，要相信國民素質，不要用硬封城手法，現在還是按照政府的指引來做就會過關。

媒體提問，方艙醫院？柯文哲說，目前確診者送到檢疫所或醫院裡面，目前沒有確診者在外面，還在醫療量能範圍內。

媒體提問，劉議員助理確診，是否會影響市府？柯文哲表示，目前議員接觸者都在做居家隔離，比較擔心市議會部分，會協助做快篩。

媒體提問，封城問題？柯文哲說，陳時中稱封城標準是連14天破百才封城，這要看未來發展，現在只能靠國民素質。呼籲市民沒事待在家裡，出門戴口罩，非民生必需品請先暫停營業。封城有桌上演習過，希望不要用到。

柯文哲今早在記者會上表示，從統計數據發現社區快篩確診率有10％，代表社區有一定程度感染，在疫情發生時，以前是邊境防守，既然在社區裡有10％，為防止感染傳播，最有效的方式是「不要動」，把確診個案挑出來，現在就從最容易著手，讓高國中以下30萬人停課，大概是目前要做的。

(中時新聞網)