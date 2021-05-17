台灣本土疫情昨天爆衝到206例，過去短短六天以來，本土病例累積已經451例，今天再度新增333例本土，一週以來，本土已經784人確診。且今天的不明案例就有40例，指揮官陳時中說，就是要調查中，今天還是以萬華區茶室還是最大宗。

陳時中表示，目前獅子會社團中的傳播看起來沒有像茶室的來得快速，應該是慢慢的社團的傳染會變得比較少。

至於有多少醫護人員染疫，整體區域，彰化的匡列很大，相關個案相關連繫，相信彰化透過大規模採檢匡列，可以把疫情控制在一定範圍。

至於宜蘭，有兩個點一個是羅東的銀河遊藝場、另一個是礁溪，因為也是遊戲場，和羅東有關聯的關係企業，目前礁溪看起來員工沒有染疫，也都沒有染疫也已經匡列，沒那麼擔憂，是因為是有染疫顧客近來，玩玩就走了沒有進入社區，是員工的風險比較高，但目前員工都已經陰性，換句話說以後或是以前的客人風險就比較低。長時間接觸者風險才會比較高。

陳時中表示，羅東因為樓層多樣化，他們把該廠第一百三十幾位工作人員都已經居家隔離，全數檢驗過，都是陰性，另外學校的學生也已經隔離，全部檢驗過都是陰性，往外闊的樣態比較小，剩下還是斷斷續續銀河的員工，還是每天有一兩例，時間比較久是因為會員的名冊用其他名稱稱呼且電話不實才要多花時間。

至於醫護人員，昨天為止，雙北有六家醫院出現院內確診狀況。

(中時 )