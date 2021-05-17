新北確診再暴增！侯友宜示警「快接近第四級」 不戴口罩拍照存證就開罰：不會再等你！

雙北疫情持續升溫，新北市長侯友宜17日下午舉行防疫記者會時表示，現在已經要慢慢走到第四級，已經開始強化三級防疫，非必要活動還有相關規定都要嚴格執行，已經沒有勸導期，視同走到準四級，拜託市民努力配合，一起作戰，盡快恢復新形態安全生活。

侯友宜說，新北市已做好準備社區無法控制下的高度管制生活，請市民心理要有準備，強度管制會越來越高，對市民真的很抱歉，疫情不斷上升，一起面對， 大家要有耐心，疫情不可能一天就過，給他們時間。

對於中央第四級標準不清，侯友宜說，中央標準沒有詳細說明，新北板橋已經連續3天超過20例，如果標準是全國100個，那新北市是否只要連續14天超過20例就要進入四級管制？人口數沒有一定標準，這部分要趕快討論。

侯友宜也說，中央是否要授權給地方視情況全權處理，只要採取高密度管制，強度就會很高，採取低密度活動，這部分要中央要彈性給授權給地方。

侯友宜說，這兩天很謝謝新北市民朋友，基本所有餐廳暫停營業，馬路上很多店全部關門了，民眾自律性是非常高，未來往上升要滾動式檢討「該封就要封」，不能等待。

侯友宜強調，不能拘泥於一個標準，手段要有效控制，這傳播鍊會越來越快，尊重CDC同心齊力，會跟熱區的區長討論，隨時準備升到第四級，當然事前要向民眾作好宣導。

(中時 )