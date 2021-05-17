《她門的祕密》故事描述7名新加坡女性代表人物，帶著各自的課題，走進一個超時空的空間，彼此以姊妹相稱，直到其中一人被殺害，開始發生衝突。（實踐劇場提供）

後疫情時代，全球表演藝術工作者都在思考，如何打破原有的實體表演方式，但同時能和觀眾保持互動，近期位於新加坡的實踐劇場推出《她門的祕密》，讓全球觀眾可在家上線看戲，扮演玩家，參與劇中推理、與演員互動等橋段，藝術總監郭踐紅表示，面對世界趨勢，近一年多來已做了許多線上與實體整合，並讓觀眾參與度高的作品。

郭踐紅表示，疫情改變表演藝術的全球與本地、個人與私領域的關係，而實體劇場和觀眾之間的連結，挪到線上演出之後，要想辦法延續，「像是讓觀眾出題目，演員即興表演，或是演後在線上交流，這是一種新嘗試，也更能堅持住觀眾對看戲的參與感。」

《她門的祕密》故事描述7名新加坡女性代表人物，帶著各自的課題，走進一個超時空的空間，彼此以姊妹相稱，直到其中一人被殺害，開始發生衝突。

演出的方式共有四階段，第一階段是觀眾先看一段預錄好的影片，理解劇情走向，第二階段觀眾可在線上提問，審訊可能的嫌犯，演員需即興發揮回應，第三階段原本是設計成觀眾可在演出現場找線索，但因疫情緣故，改成線上360度全景影像，觀眾可尋找相關線索，第四階段則是揭曉真相，同樣在線上觀看。

郭踐紅表示，數位和實體表演是介面和形式的不同，可任由觀眾選擇參與的方式，劇場主要還是在演出的內容，「假如有觀眾不想參與互動，也可以單純看演出和揭曉，同樣不影響劇情。」

郭踐紅認為，數位和實體兩者並不衝突，有不同的思考邏輯和表演方式，不管在製作、創作或是欣賞層面，都有不同的體驗，甚至還可以和不同的行業結合，如旅遊、飯店，「在疫情下各行各業都不景氣的狀態，可多做嘗試，走出不一樣的路。」

(中時 )