北部疫情大爆發，嘉義市議員17日質詢北漂嘉義人回嘉欲自費檢篩，卻沒有任何醫院受理，嘉義市能守得住零確診嗎？嘉義市長黃敏惠表示，最近很多人都有此需求，但檢篩量能有限，目前以有症狀者為採檢優先對象。

蔡榮豐指出，嘉義市目前沒有確診病例，但北部疫情大爆發，很多旅北嘉義人這兩天已回嘉了，有些人因想到自己曾去過確診足跡之處所，到醫院要自費檢篩，卻沒有一家醫院接受，是何原因？

蔡榮豐指出，疫情未升溫時，民眾要出國可以自費檢篩，為什麼這次疫情升溫，民眾不能自費檢篩？希望嘉義市能維持零確診，但市府有自主的防疫決策嗎？

嘉義市政府衛生局長張耀懋表示，採檢規定，有症狀者且收到中央流行疫情指揮中心發出的細胞簡訊，就公費採檢，沒有症狀者就未提供自費採檢，北部回嘉的民眾若沒有收到細胞簡訊，就請居家自主管理，現階段「人流勿移動」很重要。

市衛生局副局長廖育瑋說明，收到細胞簡訊者才需要檢篩，沒有收到細胞簡訊就居家自主管理，市衛生局正採購快篩檢測劑，同時規畫在空曠地區設立快篩站，未來快篩站不會設在醫院，以加強分流防疫。

(中時 )