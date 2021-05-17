連江縣疫情指揮中心今（17日）證實，馬祖出現第2例確診者旅遊史，案1742於5月9日搭機抵馬祖，前往南竿、北竿、東莒等地旅遊，於5月11日搭機返台，目前已緊急匡列15名密切接觸者，正在居家隔離及採驗中，全面進行大消毒。

連江縣疫情指揮中心表示，為阻止病毒擴散，疫情中心針對密切接觸者進行隔離檢驗，足跡重疊者自主健康監測，呼籲儘量不要移動，有症狀者通知衛福局安排檢驗。

因每次檢驗需2小時，因中央還未提供快篩試劑，目前還不會針對足跡重疊者全部檢驗，除非有快篩試劑，疫情中心請全體軍民要落實防疫生活戴口罩、勤洗手、保持社交距離，減少移動接觸陌生人。

連江縣疫情指揮中心表示，確診者進入社區後防疫已經是每個人的責任，呼籲民眾一起遵守。

確診者足跡包含交通工具、景點、餐廳、民宿已經全面消毒中、密切接觸者同團16人、來回同機90人多為台籍旅客，已通知其他各縣市衛生局處理中；地區同車導遊、駕駛、旅行社同仁及同班機15人全部隔離中，島際同船班63人通知自我健康監測。防疫視同作戰、人人有責請大家一起努力。

連江縣長劉增應也表示，指揮中心目前針對全縣醫療人力、物資及空間已完成整備，醫護人力並已安排教育訓練。手機還沒下載台灣社交距離App 的鄉親，趕快安裝並開啟藍牙，啟動接觸通知功能，只要簡單幾個步驟，就能透過手機即時掌握自己的暴露風險。

鄉親如有疫情相關問題請聯繫連江縣疫情指揮中心24小時專線0963-772-160或防疫專線1922，如有症狀需就醫請撥打119協助。

連江縣疫情指揮中心公布該確診者足跡，5月9日下午1時許從松山機場搭機抵達南竿機場，前往福澳碼頭搭船前往北竿，參訪后澳沙灘、橋仔漁產品加工廠、芹壁戶外、步行前往龍福餐廳用餐，當晚於碧雲天渡假村住宿。

第2天搭船返回南竿，再轉往莒光，前往福正境白馬尊王廟、巧屋餐廳、東莒島燈塔、大埔石刻等地旅遊，搭船返回南竿住宿於麗堤民宿。第3天前往八八坑道、馬祖酒廠、科蹄澳步道步行至媽祖巨神像、馬港天后宮，再從北竿搭機返台。

(中時 )