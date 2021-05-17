楊鎮浯縣長說明3項防疫新措施，呼籲鄉親協力打贏這場金門保衛戰。（縣府提供）

金門尚義機場大減班，機場顯得有些冷清。（李金生攝）

尚義機場加強旅客接觸「熱點」的清消作業。（李金生攝）

金門民航站主任洪念慈說明機場防疫現況，強調一切嚴格、落實執行。（李金生攝）

國內疫情持續發燒，馬祖外島失守，金門也進入準3級備戰。縣府因應旅台鄉親可能出現的返鄉潮，已規畫在機場設立清消門並向中央爭取建置快篩站，層層把關全力守住聯外大門，打贏這場金門防疫保衛戰。

楊鎮浯縣長日前宣布金門進入準3級防疫戒備，昨晚再緊急宣布自明（18）日起民眾外出需全程戴口罩，勸導不聽者依傳染病防治法處罰新台幣3000元和台金航線大減班，進行人流管制與返金鄉親需進行14天的自我健康監測等3項新措施。

楊鎮浯今天表示，台灣疫情快速蔓延，大專院校陸續改用視訊上課，加上旅居雙北的鄉親最多，預期將有很多人回到金門，基於層層把關、落實防疫的考量，目前在尚義機場入境大廳已有衛生局的紅外線體溫監測站外，將再增置清消門，必要時也會在金門醫院同步架設，並向中央爭取在機場入口建置快篩站。

尚義機場台金線每日原有40-50航班，今天已減少11班剩29班，未來將在保留鄉親返金的需求下，再進一步協調減少班次。至於各航空公司和旅宿業因全額退費的損失，縣府已爭取中央補貼，以切實做到人流管控。

金門民航站主任洪念慈也說明，去年同期因為疫情影響，每日維持在17至22個航班，整體作業順暢，可以支應旅客的需求，今年也將針對疫情發展和疏運實況，隨時檢討調整。

(中時 )