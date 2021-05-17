在80年代紅極一時的日本傑尼斯男星近藤真彥，早年因周旋在中森明菜、梅艷芳、松田聖子之間，導致正宮中森明菜崩潰自殘，被外界封為「日本第一渣男」，婚後他死性不改，去年被踢爆出軌31歲女社長長達5年，退出合作40年的傑尼斯，如今他也針對此事做出回應。

近藤真彥再度被爆出偷吃消息後，所有演藝活動全面停擺，他也開記者會認錯道歉，據日媒《週刊文春》指出，傑尼斯事務所日前公告證實近藤真彥退社一事，未來將繼續擔任賽車隊「KONDO Racing」的領隊工作，專注於賽車事業上，並以個人公司「MK Company」所屬藝人繼續演藝活動。

16日近藤真彥未出席賽事，在熊本機場接受訪問，被問到離開傑尼斯的心情，他也坦言：「我是個差勁的傑尼斯長男，是個壞榜樣，原本要成為後輩依靠的對象才對。」他也表示雖然還希望能再度在歌迷面前唱歌，但目前還不急，更何況傳出醜聞後，他的40週年演唱會被迫取消，代言汽車輪胎的廣告也被下架。

事實上，近藤真彥年輕時外型帥氣，和天后中森明菜交往時，被外界認為是金童玉女，然而他卻先後劈腿梅艷芳、松田聖子，令中森明菜在絕望之下輕生未遂，1994年他閃娶千金和田敦子並育有一子，本以為近藤真彥浪子回頭，沒想到去年又爆出出軌女社長，形象跌落谷底。

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