衛福部今起分組辦公 陳時中：我沒辦法切一半 15:052021/05/17 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 不少公家機關都以分流、分組辦公，對此陳時中表示，「我沒辦法切一半」。（圖／指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部有人確診，隨即啟動分區辦公，其他部會包含交通部今天下午也正討論異地辦公，衛福部長陳時中今天說，衛福部今天開始分組，次長有分組，但「我沒辦法切一半」。 中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥同時也是內政部次長，他表示，內政部明天開始分組上半，一半的人居家辦公。 至於每天坐鎮指揮中心的衛福部長，陳時中則說，衛福部今天已經開始分組異地上班，且次長有分組，但「我沒辦法切一半」，每天都要上班。 衛福部今起分組辦公 陳時中：我沒辦法切一半 陳其邁建議與雙北確診者接觸應註記健保卡 綠委：支持 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #確診 #衛福部 #陳時中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 該不該開罰周玉蔻 網投票一面倒：指揮中心裝死機率高 12:032021/05/17 政治 張亞中質疑陳時中早知疫情將嚴重 原想壓到520後再宣布 12:562021/05/17 政治 門診降載 醫護強制採檢 單日本土新增206例 各縣市擬設快篩站 04:102021/05/17 焦點要聞 搶先公布確診數 葉毓蘭暗諷周玉蔻「資深寶寶」 11:222021/05/17 政治 案1563馬祖旅遊8接觸者採驗陰 縣府即日起實施異地辦公 11:022021/05/17 生活 《國際社會》亞洲14天新冠確診急增600萬 醫療系統緊繃快破表 08:192021/05/17 財經 經濟部1員工確診 5人遭隔離、啟動分區辦公 11:512021/05/17 生活 傳和碩確診員工曾到華碩餐廳 2公司全面消毒、遠距上班 13:182021/05/17 財經 《熱門族群》疫情剉咧等 檢測族群變資金寵兒 10:012021/05/17 財經 有預約也打不到 台中醫院公告疫苗接種服務到5／18 13:392021/05/17 生活 張亞中快評》陳時中該下台了 12:232021/05/17 快評 生活熱門新聞 桃園公布確診足跡 內壢全聯、家樂福、937公車都上榜 - 生活 好市多塞爆唯獨這分店沒人去 2歲兒也傻眼：媽媽 人呢？ - 生活 桃園新增10確診 足跡包括爭鮮桃園店、全聯福元店 - 生活 苗栗首例確診足跡曝光 板橋吃2攤再轉戰桃園飯店 - 生活 大里豆漿伯隱匿疫情 中市府重罰30萬元 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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