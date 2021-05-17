衛福部今起分組辦公 陳時中：我沒辦法切一半

經濟部有人確診，隨即啟動分區辦公，其他部會包含交通部今天下午也正討論異地辦公，衛福部長陳時中今天說，衛福部今天開始分組，次長有分組，但「我沒辦法切一半」。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥同時也是內政部次長，他表示，內政部明天開始分組上半，一半的人居家辦公。

至於每天坐鎮指揮中心的衛福部長，陳時中則說，衛福部今天已經開始分組異地上班，且次長有分組，但「我沒辦法切一半」，每天都要上班。

(中時 )