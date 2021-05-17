台灣因新冠疫情升高出現日常生活用品搶購潮

原本身為國際防治新冠模範的台灣近日確診病例激增，如今島上2300萬人中，大約只有1%接種疫苗。隨著30萬劑疫苗即將用盡，而拚命想要取得疫苗。

據路透17日報導，台灣因有效追蹤新冠病例，並管制邊境，而看不到在其他地方實施的封城，以及醫院人滿為患的狀況，幾乎過著一切如常生活。然而，近1星期來，台灣已出現了超過700宗確診病例，而從新冠肺炎疫情爆發至今，島上共有2,017宗確診病例，以及12人喪生。

儘管台灣已經開始接種疫苗，但目前只收到30萬劑，而它們全是阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。雖然包括美國莫德納（Moderna）藥廠的疫苗在內，台灣訂購了2000萬劑新冠疫苗，但卻陷入了全球短缺的困境。

從上星期開始，台灣衛生當局已停止為在優先名單外的人注射疫苗。而在優先名單上的，除了老人外，還有醫護人員等。駐美代表蕭美琴14日說，在台灣疫情升溫後，她已開始積極和美國藥廠聯繫，爭取讓原先預定6月送抵台灣的莫德納疫苗能如期交貨。她強調，台灣民眾對疫苗的需求相當迫切。

一名要求匿名的台灣政府官員說，新冠疫苗問題既敏感，也是機密，而這也正是為什麼鮮少有相關細節公開。其中一個顧慮就是對岸，雖然北京在全球各地運送自製疫苗，並提議透過世衛（WHO）主導的「疫苗全球取得機制」（COVAX）提供疫苗給台灣。然而，台灣因法律限制，不能使用中方疫苗。

一位負責調查中方活動的台灣安全官員說，他們奉命要關注政府認為北京在從事的「認知作戰」（cognitive warfare）。台灣政府認為，北京意圖製造混亂，並破壞大眾對政府因應新冠疫情大流行的信任感。

(中時新聞網)