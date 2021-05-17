17日根據最新消息，韓國三星電子（Samsung Electronics）可能會在五月下旬公佈要在美國建立晶片新廠計劃。更切確時間點，應該會是韓國總統文在寅於美東時間21日赴美親訪美國總統拜登時，就會對外發布這項投資消息。

三星是全球最大的記憶體晶片生產商與排名第二的晶圓代工業者，一直都在考慮將在美國建立一座高達170億美元規模的代工廠。目前，德州，亞利桑那州與紐約都是在口袋名單中。

目前知道的是，三星副主席兼首席執行長金奇南（Kim Ki-nam）將以商業代表團的成員之一造訪美國並參加峰會。同時，即有可能在與美國官員會面後，就確認該項投資計劃。

四月，美國總統拜登曾與全球半導體大廠開會討論目前晶片短缺一事，而三星電子是唯一與會的韓國業者。獲悉，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）將於20日召開線上會議，三星也會受邀出席。

目前，三星在德州的奧斯汀（Austin）已有一座晶圓廠，但其競爭對手加強擴大產能後，三星也興起在美國追加投資的意念。

台積電日前宣布，將在未來三年內投資1000億美元以擴大自己產能。這家全球最大的晶圓代工廠2020年已經公開表示，將在亞利桑那州建立一座120億美元廠房，但市場猜測台積電可能還會再另建5座先進製程的晶圓廠。

同時，全球技術領先的半導體業者英特爾（Intel）也曾表示要投資200億美元，擴大自己晶片製造能力，並重新再拾晶圓代工業務。

此外，三星在美國的投資計畫也符合自己希望到2030年時，能成為邏輯晶片與晶圓代工的全球龍頭地位。上周，三星曾指出，還要再拿出38兆韓元出來，擴大早於2019年就公布的這項133兆韓元投資計劃。

如果三星真的還要加碼投資美國的話，將可受惠於美國獎勵外企投資的激勵方案。因為拜登政府一直要推的兩兆美元大基建計畫，其中有五百億美元就是跟半導體製造與研究有關聯。

(時報資訊)