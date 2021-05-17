因應疫情 高雄漢王洲際飯店率先宣佈5月18日起休息半個月 15:222021/05/17 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄漢王洲際飯店17日緊急公告，因應covid-19在北台灣確診者急劇攀升，為保護員工安全，淨空場域進行全方位消毒，該飯店自5月18日起至6月2日止實施休息。 實施細則，包括一、自5月18日起至6月2日止，飯店不接受個人及團體訂房及用餐。二、此間已訂房顧客，協助轉住高雄同等級飯店。三、因店內安全及清潔消毒需要，由副總經理全權調整班表。至於休假的員工應留守在家中，不得外出旅行。 疫情升溫 台北國賓大飯店高規抗疫 疫情二度重襲 萬華何日重現風華 (工商 ) #飯店 #高雄 #漢王 #洲際飯店 #訂房 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄1確診者曾至屏東探視親友 屏縣迅速完成相關軌跡的消毒 15:022021/05/17 生活 疫情嚴峻 外島官兵暫停返台休假 16:532021/05/17 政治 彰化喜宴3人確診引恐慌 上百人夜衝醫院快篩等太久開罵 08:002021/05/17 生活 疫情衝擊拚防疫 各大遊樂園陸續休園休館 11:362021/05/17 生活 台東縣議會18日起停會10天 議員建議縣界設管制站 12:412021/05/17 生活 《國際經濟》大宗物資上漲 日4月PPI創6年半新高 10:352021/05/17 財經 疫情升溫 行政執行署台北分署至6月11日前暫緩催繳事宜 16:142021/05/17 社會 高市議會明起停會至5／31後續視疫情調整議程 13:032021/05/17 政治 苗栗首例確診足跡曝光 板橋吃2攤再轉戰桃園飯店 15:262021/05/17 生活 海嘯第一排 飯店餐飲緊急應變 04:102021/05/17 財經焦點 台北福華部份餐廳暫停營業 10:052021/05/17 生活 財經熱門新聞 散戶真的變韭菜 外資終結連5賣轉買334億 掃貨這10檔 - 財經 台股5月表現全球墊底 專家示警最慘狀況 - 財經 新一波紓困 八大行庫5,000億銀彈上膛 - 財經要聞 - 工商時報 散戶明先逃命？手上有這2種股票先砍 抄底股曝光 - 財經 台產500元防疫保單搶不到？這2種隔離就理賠 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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