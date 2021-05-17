高雄漢王洲際飯店17日緊急公告，因應covid-19在北台灣確診者急劇攀升，為保護員工安全，淨空場域進行全方位消毒，該飯店自5月18日起至6月2日止實施休息。

實施細則，包括一、自5月18日起至6月2日止，飯店不接受個人及團體訂房及用餐。二、此間已訂房顧客，協助轉住高雄同等級飯店。三、因店內安全及清潔消毒需要，由副總經理全權調整班表。至於休假的員工應留守在家中，不得外出旅行。

(工商 )