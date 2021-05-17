台電表示，17日中午12時54分，高雄興達電廠1號機因鍋爐燃燒管理系統模組故障，以致機組停機，電廠已於14:25排除故障及測試完成，14:29點火重新升載併聯發電。

台電指出，17日預估最高用電量約3700萬瓩，不過中午的實際用電量已超過3744萬瓩，再次刷新歷年5月用電量紀錄，台電強調，目前全台供電情況正常，民眾無須擔心。

(工商 )