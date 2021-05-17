興達電廠1機組故障 用電量再創今年新高 15:152021/05/17 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台電表示，17日中午12時54分，高雄興達電廠1號機因鍋爐燃燒管理系統模組故障，以致機組停機，電廠已於14:25排除故障及測試完成，14:29點火重新升載併聯發電。 台電指出，17日預估最高用電量約3700萬瓩，不過中午的實際用電量已超過3744萬瓩，再次刷新歷年5月用電量紀錄，台電強調，目前全台供電情況正常，民眾無須擔心。 興達一號機再傳故障 台電：不影響供電 逆向操作 興達港區漁會推宅配 (工商 ) #全台 #用電量 #台電 #萬瓩 #跳電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大同區的逆襲 中大坪數產品一致獲利 13:562021/05/17 房市新訊 散裝航運搶造船 海岬型造價漲2成 04:102021/05/17 產業．科技 新一波紓困 八大行庫5,000億銀彈上膛 04:102021/05/17 財經要聞 葉毓蘭》同是不分區 執政黨的含金量就是不同 09:102021/05/17 政治 疫情升溫 薪情屈就 新鮮人先拚上工 04:102021/05/17 生活新聞 《鋼鐵股》中鋼4月獲利61.69億元再創高 前4月每股稅前賺1.22元 14:502021/05/17 財經 打敗YouBike 運點科技 奪公共自行車大案 04:102021/05/17 產業．科技 偷電纜轉賣 抽水站、學校都遭殃 04:102021/05/17 地方新聞 國道5號車流減3成 高乘載管制暫停 04:102021/05/17 地方新聞 中市31處夜市、4000攤防疫停業 違規拒改善最高開罰1萬5000元 11:382021/05/17 生活 救水荒 水利署擬抽尖山下圳水源 04:102021/05/17 地方新聞 財經熱門新聞 疫情爆不停 雙北封校園 這6檔「停課概念股」飆漲停 - 財經 新一波紓困 八大行庫5,000億銀彈上膛 - 財經要聞 - 工商時報 台產500元防疫保單搶不到？這2種隔離就理賠 - 財經 確診人數暴增 防疫保單詢問度熱 隔離最高賠5萬 - 財經 散戶明先逃命？手上有這2種股票先砍 抄底股曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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