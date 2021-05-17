緊急生產台大有SOP 不用轉院 15:122021/05/17 工商 郭建志、 邱琮皓 、馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 以台大為例，緊急生產都有設有SOP，呼籲不用刻意轉院。（圖／本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情大爆發，各地醫療資源集中在檢疫，部分醫院甚至傳出希望孕婦生產能轉院。中央流行疫情指揮中心17日召開記者會回應，由於各大醫院開始啟動降載，希望降低非緊急需要的住院或是手術， 不過以台大為例，緊急生產都有設有SOP，呼籲不用刻意轉院。 台中重慶國小1學生染疫全校停課 環保局緊急消毒 6醫院醫護人員染疫 僅亞東醫院屬院內群聚 (工商 ) #生產 #轉院 #緊急 #SOP #台大 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 永和某幼兒園家長疑確診 緊急停課1周 13:182021/05/17 生活 軍校生在校線上教學 管制休假 16:552021/05/17 政治 雙北重災 6例院內確診 亞東院內感染9人遭殃 14:492021/05/17 生活 疫情延燒台北地院戒備 立委貪汙等3大案暫停審理 11:282021/05/17 社會 確診律師曾到院開庭 新北地院緊急消毒 15:082021/05/17 社會 美術老師確診北市光仁國小緊急通知停課 校長回應了 09:082021/05/17 生活 萬華光仁國小幼兒園美術老師確診 深夜緊急公告停課兩周 06:432021/05/17 生活 亞東醫院爆院內群聚7染疫 急診患者去過萬華茶藝館 09:452021/05/17 生活 亞東醫院爆院內感染 侯友宜：明確知道感染源市民不用擔心 10:502021/05/17 生活 彰化喜宴3人確診引恐慌 上百人夜衝醫院快篩等太久開罵 08:002021/05/17 生活 雙北聯醫分傳住院病患染疫 04:102021/05/17 焦點要聞 生活熱門新聞 大里豆漿伯隱匿疫情 中市府重罰30萬元 - 生活 桃園公布確診足跡 內壢全聯、家樂福、937公車都上榜 - 生活 好市多塞爆唯獨這分店沒人去 2歲兒也傻眼：媽媽 人呢？ - 生活 新北公布高危險熱區 板橋累積達94例、三重44例居次 - 生活 桃園新增10確診 足跡包括爭鮮桃園店、全聯福元店 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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