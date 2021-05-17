疫情大爆發，各地醫療資源集中在檢疫，部分醫院甚至傳出希望孕婦生產能轉院。中央流行疫情指揮中心17日召開記者會回應，由於各大醫院開始啟動降載，希望降低非緊急需要的住院或是手術， 不過以台大為例，緊急生產都有設有SOP，呼籲不用刻意轉院。

(工商 )