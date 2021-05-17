2020年全球受新冠肺炎疫情影響，造成許多上市前募資推廣活動和投資人會議喊停，依據安永「2020年第四季私募股權基金報告」，統計2020年全球募資活動較前一年減少19％，募資金額7,760億美元為過去五年以來最低。

但2020年呈現大者恆大的趨勢，大型基金規模平均成長11％，達到7.52億美元；收購基金中的可支配資金上升9％，達到8,650億美元，其中44％屬於巨型基金（規模超過45億美元），顯示募資活動之動能仍舊充足。

安永指出，從2020年投資標的區域來看，亞太地區表現勝過其他區域，活動量增加110％最多，不過交易案件數量持平為2％。歐洲、中東和非洲地區（EMEA）成長15％，交易量下滑17％。值得注意的是，2020年美洲投資活動雖然下跌25％為2,270億美元，交易量下滑23％，但是美國仍是最主要投資標的，過去一年來所募得的總資本中，有57％是鎖定美國市場的機會。

安永財務管理諮詢服務公司總經理何淑芬指出，新冠疫情影響私募股權基金活動，但併購動能仍充足，當全球面臨對疫情帶來的危機與挑戰，也是轉型的契機，隨著私募股權基金進入下一波的成長轉型階段，數位化科技、明確的企業責任理念，以及優秀人才，將會是私募股權基金成長及轉型的三大支柱。

(工商 )