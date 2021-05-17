受去年同期基數抬高影響，大陸4月工業、投資和消費年增速均進一步放緩，其中消費增速遠遜於市場預期，顯示大陸經濟增速正逐漸回歸正常水準。據路透報導，分析人士預計，未來大陸經濟增速將穩中有降，第2季預估在8％左右。

大陸國家統計局17日公佈的4月規模以上工業增加值年增長9.8％，較3月下滑4.3個百分點，符合市場預期；社會消費品零售總額年增17.7％，較3月下滑16.5個百分點，遠低於市場預期。1-4月固定資產投資年增長19.9％，略高於市場預期。

路透援引德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩分析稱，消費還是弱於預期，製造業也有減速，經濟還是在一個正常減速的過程中，整體經濟預期應該會相對中性一些，第2季經濟增速大概在8％左右。

大陸國家統計局新聞發言人付淩暉表示，從4月情況來看，受上年同期基數逐步抬高的影響，多數生產和需求指標比3月當月增速有所回落。但從兩年平均增速和月增速來看，經濟運行繼續保持穩定恢復態勢。就業、物價總體穩定，新動能發展持續壯大，企業預期和效益改善。總的看，經濟運行的恢復態勢沒有改變。

(旺報 )