取自蔡英文臉書

疫情持續變化，今天一共增加333例本土案例，蔡英文總統表示，相關因應措施依中央、地方權責陸續應變中，呼籲大家密切掌握官方資訊。並提醒民眾，散播有關疫情的謠言或不實訊息，最高可罰300萬元罰金，或3年以下有期徒刑和拘役。

國內疫情升溫，各類訊息滿天飛。蔡英文表示，這段時間，她也收到很多留言和私訊詢問：疫情變化快，訊息量太大了，該怎麼判斷真假？她說，其實方法很簡單：追蹤官方頻道，就能掌握最重要的正確訊息。

除了衛生福利部和疾病管制署1922防疫達人臉書專頁外，她特別推薦疾管家[email protected]官方帳號。呼籲民眾如果還沒有加入，請趕快加起來，確保正確訊息不漏接！身邊的親朋好友，她也拜託幫忙提醒，「多一個人加入，防疫國家隊的負擔就能多減輕一些」。

尤其，在疾管家的[email protected]帳號底下，設置有「假訊息澄清專區」。蔡英文要求民眾，收到不確定真假的訊息時，先上去查證就對了。她也提醒大家，散播有關疫情的謠言或不實訊息，「依法最高可罰300萬元罰金，或3年以下有期徒刑、拘役喔！」

(中時 )