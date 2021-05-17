新冠肺炎疫情升級，雙北提升至三級警戒，立法院秘書長林志嘉今日表示，立院各委員會將設置隔板，會在周三前設置完成，立院議場隔板會在周五前完成，若進入封城且立院還要保持運作，將會採視訊會議，而衛環、交通委員會本周也將停開。

林志嘉說，立院將要求行政部門到立院開會時，盡量減少人數，出席委員會的人數較原先減少10人，委員會及議場的隔板，也會在周三、周五前設置完成。

林志嘉表示，依疫情指揮中心規定，所有會議不能提供飲食，因此屆時會議將不提供茶水，也不能在會議室內用餐，而立院消毒及防疫措施也會隨時修正，人事處也會請所有員工採異地辦公，分流、彈性上班，公文今天應會發出。

林志嘉說，根據朝野協商的共識，視訊是等到有封城的可能才會考慮，沒有封城的話還是以實體會議為主。會中大家也討論，如果對議案有歧異，表決時各黨「甲動」時，原則上還是可以，但要做隔板，且明天會議預計不會有案子要表決。

據了解，明日院會將討論《國家中山科學研究院設置條例》、《長期照顧服務法》、《公債法》等條文修正草案。另擔任立院交通委員會召委的綠委陳素月及擔任立院衛環委員會召委的綠委陳瑩皆表示，因應疫情升級，上述衛環、交通委員會本周均停會。

(中時 )