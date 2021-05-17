雲林縣濁水溪沿岸生產的西瓜品質優良，尤其二崙鄉生產面積最大，緊鄰的崙背鄉西瓜品質也不遑多讓，農糧署中區分署表示二崙鄉的自強果菜市場是西瓜重要集散地，往年二崙鄉公所皆會舉辦西瓜節，今年受疫情影響停辦，改以網路行銷，歡迎大家踴躍選購。

農糧署中區分署副分署長洪宏毅表示，今年因缺乏雨水，西瓜產量比去年略減，但也因雨水少，西瓜不但汁多味美且甜度高，是夏天不可或缺的消暑聖品，價格也與往年相當，吃當季水果正是時候。

洪宏毅說，西瓜飽含9成以上水分，是最消暑的水果，並富含胡蘿蔔素、茄紅素、維他命及礦物質等營養素，隨著天氣逐漸炎熱，民眾可多多選購，要買西瓜，別忘了濁水溪孕育的二崙西瓜。

瓜農指出，雲林縣西瓜種植面積約1800公頃，其中二崙鄉就占了600多公頃，可說是西瓜的故鄉，今年西瓜因雨水少體型略小，但甜度可達14、15度，「吃當季，最健康」，歡迎大家多吃最當季的西瓜。

(中時 )