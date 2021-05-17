近日新冠疫情本土連環爆，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨(16)日表示，除了疫情最為嚴峻的台北市、新北市外，其他縣市也將陸續設置篩檢站。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，公衛執行快篩部分，台北市目前有5個採檢站，當中4個有使用快篩，今天(17日)下午開始，新北市的板橋聯醫也會開始做快篩。

已快篩人數方面，台北市截至昨天已有2274位有萬華活動史民眾接受快篩，其中陽性人數245人，陽性率為10.8%。

(中時 )