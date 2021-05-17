北市2274位具萬華活動史居民已快篩 陽性率10.8％ 15:172021/05/17 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市萬華日前爆發茶室感染疫情，國內疫情升溫，各快篩站湧入大批人潮準備接受篩檢。(資料照/黃子明攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近日新冠疫情本土連環爆，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨(16)日表示，除了疫情最為嚴峻的台北市、新北市外，其他縣市也將陸續設置篩檢站。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，公衛執行快篩部分，台北市目前有5個採檢站，當中4個有使用快篩，今天(17日)下午開始，新北市的板橋聯醫也會開始做快篩。 已快篩人數方面，台北市截至昨天已有2274位有萬華活動史民眾接受快篩，其中陽性人數245人，陽性率為10.8%。 社區感染達到10％ 柯文哲要求市民應自動自發封城 影／疫情炸鍋 侯友宜表態：快接近第四級防疫 (中時 ) #快篩 #台北市 #陽性 #萬華 #活動史 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外地返花蓮避疫人數增加 衞生局建議多留家中 11:552021/05/17 生活 替確診嫌做筆錄 萬華分局1刑警隔離1採陰 全分局大消毒 11:402021/05/17 社會 4警臨檢確診者快篩結果呈陰性 柯文哲指示：萬華警全數打疫苗 16:292021/05/17 生活 北漂族「回嘉」不能自費檢篩 嘉義市衛局：將設快篩站 14:592021/05/17 生活 彰化喜宴3人確診引恐慌 上百人夜衝醫院快篩等太久開罵 08:002021/05/17 生活 疫情延燒 賴士葆：若維持上班須實施快篩 12:402021/05/17 政治 門診降載 醫護強制採檢 單日本土新增206例 各縣市擬設快篩站 04:102021/05/17 焦點要聞 《熱門族群》疫情剉咧等 檢測族群變資金寵兒 10:012021/05/17 財經 陽性郵局員工與王國材同框 內部員工再爆：會後跑去萬華阿公店 00:542021/05/17 生活 亞東醫院爆院內群聚7染疫 急診患者去過萬華茶藝館 09:452021/05/17 生活 北市議員劉耀仁助理確診 服務處同仁全居家檢疫 11:522021/05/17 生活 生活熱門新聞 大里豆漿伯隱匿疫情 中市府重罰30萬元 - 生活 桃園公布確診足跡 內壢全聯、家樂福、937公車都上榜 - 生活 好市多塞爆唯獨這分店沒人去 2歲兒也傻眼：媽媽 人呢？ - 生活 新北公布高危險熱區 板橋累積達94例、三重44例居次 - 生活 桃園新增10確診 足跡包括爭鮮桃園店、全聯福元店 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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