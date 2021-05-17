潘裕文4月底發行全新EP《不敢唱的情歌》，由於疫情延燒，接下來2周宣傳行程全數暫停，而原本預計五月中旬起跑的校園畢業季演唱會，近10場演出也都一一取消。不僅如此，他原訂的620生日會，考量疫情嚴峻緊急喊卡，讓他失望不已；如今忙碌的宣傳期暫停，潘裕文提早回家當阿宅，馬上向公司索討被扣留的PS遊戲機電源線，接下來2週將好好待在家耍廢打電動，儘可能不出門，與大家齊心防疫。

提及接下來居定防疫，潘裕文自嘲本來就是宅男，沒有工作時除了出去買民生用品，幾乎根本足不出戶，「所以對於宅在家這件事是非常的適應與習慣」，極富繪圖天份的他，趁這段時間繼續畫畫、構思繪本，並做一些居家運動，盼以自身為例，呼籲大家務必配合防疫措施、減少移動，「雖然生活會有一些不便，但都是為了環境的安全，希望這一波疫情趕快過去，不管是心理和身體，大家都要保持健康，靜待恢復日常生活的時刻到來」；一個人在台北租屋的他，為了避免群聚感染，啟動三級防疫前沒有特別去採購囤貨，「因為看新聞有一直呼籲，家裡的食物目前還夠用，等到有需要再出門添購」。

他此次發片同時舉辦個人演唱會，由於疫情影響，許多海外歌迷朋友無法來到現場參與，潘裕文與公司討論後，決定舉辦EP線上視訊簽名會，滿足海外粉絲們的心願，活動舉行前夕剛好遇到台灣疫情升溫，需要宅在家的台灣粉絲也響應參加，粉絲紛紛笑說潘裕文超前部署、提早作業；視訊簽名會上他與百位粉絲視訊互動，暖心滿足歌迷，不管是唱生日快樂歌、清唱新歌，或即興講冷笑話等要求潘裕文照單全收，過程進行超過五個小時。

(中時 )