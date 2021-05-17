台灣疫情日漸升溫，攸關東京奧運棒球門票的5搶1最終資格賽是否能夠順利舉行，負責組訓賽的中華職棒表示，目前仍依照原定計畫進行，後續還需等待體育署邀集各方開會後才可知。

攸關最後一張東奧棒球門票的資格賽將於下月16日至20日在洲際棒球場舉行，不過先是大陸隊因疫情等多方考量後決定退賽，「6搶1」變成「5搶1」，台灣近日又陷入疫情大爆發階段，中職先是宣布本周11場一軍例行賽延賽，5搶1能否如期舉行也備受矚目。

中職表示，這兩日都有和中華棒球協會聯繫，棒協也有和國際棒壘球總會（WBSC）匯報台灣目前情況，後續發展還需要等體育署邀請CDC、棒協開會，「目前聯盟還是先照原計畫進行。」

而先前針對外隊來台隔離方式定調7天，在疫情日漸升溫的情況下是否照舊？中職表示，目前仍是依照原本核定的版本，還沒有變動，之後還需要等體育署近一步會議討論才可知。

(中時 )